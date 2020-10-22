Алиев согласился на ввод миротворцев в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не выступает против ввода наблюдателей и миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев выступит Минская группа ОБСЕ, добавил он.

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Алиев также подчеркнул, что Азербайджан никогда не согласится на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха.

Ранее 22 октября сообщалось, что на разных участках линии соприкосновения продолжаются упорные бои. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян на этом фоне выступил с обращением к гражданам и призвал их отправляться на фронт.

16 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковали идею ввода российских военных наблюдателей в Нагорный Карабах в рамках контроля за прекращением огня. Он подчеркнул, что Азербайджан проводит военную операцию на своей территории. В свою очередь, Алиев заявил, что отправка миротворцев возможна только с согласия воюющих сторон. При этом базовые принципы урегулирования конфликта подразумевают это «на самом последнем этапе».

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября, однако вскоре военные действия возобновились.