Алиев допустил создание армянской автономии в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил создание культурной автономии для армян в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть различные виды самоопределения, есть различные виды общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы», — заявил он.

Алиев предложил использовать европейский опыт для создания местного самоуправления в Карабахе. Он отдельно подчеркнул, что Баку никогда не допустит референдума о статусе Карабаха и «создания второго армянского государства».

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.