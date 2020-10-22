Алиев допустил проведение переговоров с Пашиняном по Карабаху в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В них также может принять участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Алиев отметил, что пока не получал приглашения в Москву от российского президента Владимира Путина. Также он выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования карабахского конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.