Путин объяснил позицию России по Карабаху

Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. «Для нас и Армения, и Азербайджан — равные партнеры, с обоими мы хотим выстраивать полноценные отношения», — объяснил Путин.

Президент также отметил, что несколько раз в день проводит телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для поиска компромисса. «Никто не заинтересован в прекращении боевых действий больше, чем Россия», — добавил российский лидер.

В начале октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.