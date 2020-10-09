Армения назвала преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян назвала преднамеренным обстрел журналистов в карабахском городе Шуши и обвинила в нем вооруженные силы Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению, обстрел журналистов был совершен с целью «препятствовать документированию и представлению на суд международного сообщества военных преступлений азербайджанской армии».

Нагдалян пожелала раненым скорейшего выздоровления и осудила «очередное военное преступление Азербайджана». Она призвала международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание на этот инцидент.

Ранее 8 октября сообщалось, что при обстреле в Нагорном Карабахе пострадало несколько российских журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что двое из них получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, ему делают операцию. По информации Telegram-канала WarGonzo, были ранены военные корреспонденты Юрий Котенок и Левон Арзанов. Первого раненого журналиста в настоящее время оперируют в Степанакерте.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.