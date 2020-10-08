Перехват армянской ракеты азербайджанскими системами ПВО попал в прямой эфир

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Азербайджана перехватили ракету, выпущенную со стороны Армении. Инцидент попал в прямой эфир турецкого телеканала A Haber.

Журналисты вели трансляцию из Евлахского района Азербайджана, где проходит участок газопровода Баку — Тбилиси — Джейхан. На девятой минуте репортажа в небе над репортером и оператором пролетела ракета, которая, предположительно, была запущена армянскими военными. В процессе полета она была перехвачена азербайджанскими средствами ПВО.

По данным A Haber, Армения неоднократно пыталась атаковать энергетическую инфраструктуру Азербайджана. В частности, один из зарядов упал в 10 метрах от газопровода Баку — Тбилиси — Джейхан, но объект поврежден не был. Кроме того, советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что армянская сторона сбрасывает кассетные бомбы на азербайджанские населенные пункты.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.