Азербайджан заявил об обстреле своего города «Точкой-У» и показал разрушения

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Армянские военнослужащие обстреляли азербайджанский город Барда, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что удар был нанесен из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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Последствия обстрела показал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видны разрушенные дома, разбитые машины и обломки повсюду.

Данных о пострадавших нет.

Город Барда расположен на Карабахской равнине, недалеко от прифронтовой зоны, в 260 километрах от Баку. По данным на 2012 год, в нем проживает свыше 38 тысяч человек.

Накануне, 7 октября, начальник департамента по вопросам международного сотрудничества Минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов обвинил военнослужащих Армении в обстреле азербайджанских мирных городов, находящихся в глубоком тылу, в сотнях километров от линии фронта.

27 сентября вспыхнули вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокации и использовании иностранных наемников и террористов.

В 1991 году Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, однако периодически военные действия возобновляются.