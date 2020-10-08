Армения заявила о тысячах павших азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

Потери Вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе превысили четыре тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.

Число павших азербайджанских военных в боях за Нагорный Карабах составляет 4069, заявили в ведомстве.

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«Противник в целом потерял 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным спискам министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), число погибших с армянской стороны с начала конфликта составило более 350 военных.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.