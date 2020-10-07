Армения заявила о сокрушительном ударе по войскам Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РБК об успехах Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на Джебраильском направлении.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — заявил он.

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Пашинян сообщил, что план Армии обороны НКР состоял в том, чтобы отойти на линии города Джебраила и заманить туда большие силы азербайджанских военных. «Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер-министр.

«Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — сказал Пашинян, добавив, что большая часть азербайджанской техники была брошена или уничтожена.

Ранее 7 октября представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались продвинуться и укрепиться на юго-восточном направлении, не доезжая до Джебраила, но в результате ракетно-артиллерийского огня армянской стороны были уничтожены. Азербайджанская сторона вскоре опровергла данную информацию и заявила об успешном контрнаступлении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.