Азербайджанский генерал обвинил Армению в обстреле глубокого тыла

Военнослужащие Армении ведут обстрел азербайджанских мирных городов, находящихся в глубоком тылу, в сотнях километров от линии фронта. Об этом в разговоре с телеканалом «Дождь» заявил генерал-майор, начальник департамента по вопросам международного сотрудничества Минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов.

«Ход боевых действий показал, что основная цель армянской стороны — именно гражданские объекты и мирное население Азербайджана. Они ведут методичный обстрел наших городов», — добавил он, обвинив Ереван в провокациях для втягивания в конфликт третьих стран.

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«Наша задача совершенно в противоположном — обеспечить мирное небо над нашими городами путем освобождения оккупированных территорий», — пояснил военачальник.

Махмудов также отметил, что Армения преднамеренно и целенаправленно ведет огонь по гражданским объектам и мирному населению, поэтому среди погибших и раненых так много гражданских лиц.

Накануне, 6 октября, Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в попытке обстрела крупного нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. В ведомстве заявили, что ракетные удары нанесли около 21:00 (20:00 по московскому времени) по участку трубопровода, проходящему в Евлахском районе. Указывалось, что нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы и является крупнейшим стратегическим проектом региона.

27 сентября вспыхнули вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокации и использовании иностранных наемников и террористов.

В 1991 году Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, однако периодически военные действия возобновляются.