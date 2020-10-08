В МИД рассказали о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о состоянии журналистов, раненных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, посольство России в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением представителей российских СМИ в зоне конфликта. Захарова отметила, что двое из них получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, ему делают операцию. «Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сказала она.

Ранее 8 октября сообщалось, что при обстреле в Нагорном Карабахе пострадали несколько российских журналистов. По информации Telegram-канала WarGonzo, были ранены военные корреспонденты Юрий Котенок и Левон Арзанов. Первого раненого журналиста в настоящее время оперируют в Степанакерте.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.