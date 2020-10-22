Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана границы с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны получили контроль над границей с Ираном в ходе боев в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Twitter.

«С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю», — отметил Алиев.

Он также сообщил, что, помимо Агбенда, под контроль Азербайджана перешли 13 сел Зангеланского района.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. С начала боев Баку заявил, что «освободил» десятки сел и города Джебраил и Зангелан. Армения опровергала сообщения о потере населенных пунктов.

9 октября министры иностранных дел двух стран провели многочасовые переговоры в Москве. На следующий день было объявлено перемирие, однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.