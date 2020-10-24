Алиев назвал условие немедленного прекращения огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он заявил в интервью, опубликованном в субботу, 24 октября, газетой Le Figaro, что для этого армянская сторона должна прекратить огонь.

«Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов», — заявил Алиев.

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По его словам, необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с «базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США». Он добавил, что 17 лет вел переговоры с двумя армянскими президентами в ходе встреч в Москве, Париже и Вашингтоне.

Алиев также заявил в интервью, что Турция не принимает военного участия в конфликте, а на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца. По его словам, Франция, и Россия не предоставили доказательства «того присутствия сирийских боевиков, о котором утверждали».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. На стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.