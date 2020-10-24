Ереван заявил о поразительном единстве позиций США, России и Франции по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил о поразительном единстве позиций США, России и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе. Он сказал об этом, выступая в пятницу, 23 октября, в вашингтонском Атлантическом совете, передает ТАСС.

По его словам, «очень-очень важно», что усилия США в значительной степени консолидированы с совместными усилиями сопредседателей Минской группы: Франции, России.

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«Это один из форматов, в которых эти три страны в значительной степени едины в своих усилиях и в значительной степени скоординированы и консолидированы. Это именно тот формат, в котором, несмотря на различные расходящиеся точки зрения между сопредседателями по многим другим международным вопросам, существует поразительное единство», — добавил Мнацаканян.

Также он заявил, что Армения поддерживает идею размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Министр считает, что такой шаг позволил бы выйти на прекращение огня и на закрепление такого режима.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. На стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.