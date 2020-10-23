Раскрыт механизм вербовки Турцией наемников для боев в Карабахе

Вербовкой сирийских наемников для участия в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана занимались сразу несколько группировок боевиков из Идлиба и Южной Турции. Механизм раскрыла «Новая газета».

По информации издания, вербовка была возложена, в частности, на одного из командиров сформированной под эгидой Турции Сирийской национальной армии Мустафу Сейджари, лидера бригады «Хамза» Сеифа Абу Бакра, лидера бригады «Сулейман Шах» Абу Амшу и нескольких командиров «Бригады Султана Мурата».

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Потенциальным наемникам предлагалась ежемесячная зарплата в 1800 долларов, которую им обещали выплатить по возвращении на родину. В случае гибели бойца его семья получила бы не только зарплату, которую он успел заработать, но и компенсацию в 30 тысяч долларов. Кроме того, и самому наемнику, и его семье при любом исходе гарантировали получение гражданства Турции.

Как отмечает «Новая газета», подсчитать точное число воюющих на стороне Азербайджана сирийцев в настоящее время невозможно, однако в первые дни конфликта, когда и прошел основной набор, сообщалось о вербовке порядка одной тысячи человек. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, в боях в Нагорном Карабахе уже погибли 134 гражданина Сирии. При этом источник издания в сирийской оппозиции называет большую цифру — 185 человек.

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Турецкие власти отрицают все обвинения, Азербайджан в свою очередь заявил, что это Армения привлекает иностранных наемников.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.