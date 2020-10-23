Пленный армянский солдат на камеру заявил о курдских наемниках в Карабахе

В Азербайджане опубликовали видео, на котором пленный армянский солдат рассказывает о курдских наемниках, которые, по его словам, прибыли в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Haqqin.az.

Военнослужащий Альберт Микаэлян заявил, что родился в Ширакской области Армении. В конце 2019 года был призван в армию и затем направлен воинскую часть, расположенную в карабахском городе Мартуни.

По его словам, в части были «срочники, сверхсрочники и 1500 наемников курдского происхождения». Наемники получали 600 долларов в месяц. «Отряды из 10-15 наемников изучали местные условия и готовились к боям», — сказал Микаэлян.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. Бои развернулись на всей линии соприкосновения.

Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция. Азербайджан отрицает это и заявляет, что иностранные наемники выступают на армянской стороне. Россия требует вывода иностранных боевиков из региона.