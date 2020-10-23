Россия потребовала вывести иностранных боевиков из Карабаха

Москва требует немедленно вывести иностранных боевиков из зоны карабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД России.

23 октября замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов провел встречу с послом Армении Варданом Тоганяном. Стороны обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и выступили против вовлечения в боевые действия иностранных наемников.

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«Подчеркнута неприемлемость переброски в регион боевиков незаконных вооруженных формирований из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки и необходимость их незамедлительного вывода оттуда», — говорится в сообщении.

Ранее 22 октября президент России Владимир Путин объяснил позицию Москвы по Нагорному Карабаху. По его словам, Москва занимает такую позицию в отношении конфликта в Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. По некоторым данным, на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.