Армению обвинили в привлечении иностранных наемников в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обладает информацией о том, что на стороне Армении воюют иностранные наемники, в том числе бойцы с Ближнего Востока. Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei, говорится на сайте главы государства.

«Это признал и премьер-министр Армении [Никол Пашинян]. Однако он сказал, что они (наемники — прим. «Ленты.ру») — коренные армяне. Во-первых, никому не известно, коренные это армяне или нет. У нас есть информация о том, что в настоящее время на стороне Армении сражаются представители других национальностей. Во-вторых, если человек является этническим армянином и гражданином другой страны, то это не означает, что он не наемник», — сказал Алиев.

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По его словам, среди убитых в вооруженном конфликте есть люди с ливанскими и канадскими паспортами. «У нас есть доказательства того, что вместе с гражданами стран Ближнего Востока против нас сражаются граждане Франции, США, лица армянского происхождения, но граждане этих стран, граждане бывших советских республик», — рассказал президент.

1 октября появились доказательства того, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи сирийских наемников, поддерживаемых Турцией. Спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Все обвинения турецкие власти отрицают.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября, однако вскоре военные действия возобновились.