Кремль прокомментировал заявление Трампа о прогрессе по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в переговорах по Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока не знаем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласна ли Россия с оценкой главы Белого дома.

Ранее 23 октября Дональд Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по Нагорному Карабаху с участием американской стороны. Он также сказал, что участвует в урегулировании конфликта, но не рассказал, общался ли лично с представителями армянского государства. Сейчас в Вашингтоне находятся главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, посредником между ними выступает госсекретарь США Майк Помпео.

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва занимает такую позицию в отношении конфликта в Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. По некоторым данным, на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.