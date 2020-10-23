Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по Нагорному Карабаху с участием американской стороны, передает РИА Новости.

«Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет», — приводит агентство его слова.

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Глава государства также заявил, что участвует в урегулировании конфликта, но не рассказал, общался ли лично с представителями армянского государства. Сейчас в Вашингтоне находятся главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, посредником между ними выступает госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее 22 октября президент России Владимир Путин объяснил позицию Москвы по Нагорному Карабаху. По его словам, Москва занимает такую позицию в отношении конфликта в Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. По некоторым данным, на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.