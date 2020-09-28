Трамп прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, где утром 27 сентября возобновились боевые действия. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты пристально следят за развитием ситуации, заверил Трамп. Он пообещал посмотреть, сможет ли Вашингтон остановить обострение конфликта. «У нас хорошие отношения в том регионе», — добавил американский лидер.

Ранее США призвали Ереван и Баку отказаться от воинственной риторики и действий, которые могут усугубить ситуацию. Кроме того, Вашингтон готов оказать содействие Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.