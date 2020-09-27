США отреагировали на конфликт Армении и Азербайджана, призвав страны к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа, передает РИА Новости.

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. В Госдепе США отметили, что участие третьих стран только усилит напряженность в регионе.

Госдеп призвал Ереван и Баку отказаться от воинственной риторики и действий, которые могут усугубить ситуацию. Кроме того, США готовы оказать содействие Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны к немедленному прекращению военных действий и возвращению к мирным переговорам. Кроме того, Гуттерриш осуждает применение силы и сожалеет о потерях среди населения обеих стран. Он отметил, что намерен связаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию друг на друга. В Армении объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и мирных граждан.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.