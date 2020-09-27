Глава ООН прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, где 27 сентября ожесточился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Гутерриш призвал обе стороны к немедленному прекращению военных действий и возвращению к мирным переговорам, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта», — заявил официальный представитель генсекретаря Организации Стефан Дюжаррик. Кроме того, Гуттерриш осуждает применение силы и сожалеет и потерях среди населения обеих стран.

При этом глава ООН отметил, что намерен связаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию друг на друга. В Армении объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и мирных граждан.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.