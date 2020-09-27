Кадыров обратился к Армении и Азербайджану с призывом

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с призывом к властям Армении и Азербайджана. По словам чеченского лидера, из-за проблемы Нагорного Карабаха страдает «весь Кавказ и все братские народы региона». Свой взгляд на ситуацию он изложил в Telegram-канале.

Он призвал азербайджанский и армянский народы остановить «бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности». По мнению Кадырова, в сложившейся ситуации не стоит искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил.

«Чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню», — заключил Кадыров. Он предложил всему мировому сообществу, ООН, соседним государствам и духовенству «подключиться к процессу и вернуть мир на Кавказ».

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и мирных жителях.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.