Горбачев обозначил способ урегулировать конфликт в Карабахе

Первый президент СССР Михаил Горбачев обозначил способ урегулировать обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе. Он назвал нынешнюю обстановку в регионе серьезной. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам бывшего руководителя страны, Армения и Азербайджан, участвующие в конфликте, должны думать о налаживании отношений и совместными усилиями находить путь к дальнейшему регулированию. Горбачев призвал искать выход из ситуации, учитывая интересы обеих сторон и выгоду для них. Этот путь должен быть найден не за счет того, что «кто-то наживется» и «будет всегда хвалиться» этим, а другая сторона проиграет, подчеркнул он.

«Если кто захочет выиграть, тогда ничего не будет, и только будет идти обострение и столкновения на многие годы», — предрек Горбачев, отметив проблему раскалывания народов и их тяжелое положение. Кроме того, советский лидер заявил, что ничего хорошего не получится, если стороны будут стремиться к разрушению и разорению.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.