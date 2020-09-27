Военные НКР опубликовали видео с уничтожением беспилотника Азербайджана

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Военные из армии обороны Нагорного Карабаха сняли и опубликовали видео уничтожения беспилотника армии Азербайджана. Ролик разместил у себя Telegram-канал LIFE SHOT.

На его кадрах видно облако дыма после предполагаемого попадания по беспилотнику и след в небе от его падения.

Ранее министерство обороны Азербайджана обнародовало видео уничтожения армянской военной техники.

О новом обострении конфликта стало известно утром 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.