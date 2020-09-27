Турецких наемников заподозрили в помощи Азербайджану. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что армянская сторона располагает фактами об их участии в боях против Карабаха со стороны Азербайджана. Его слова приводит «Интерфакс».

«Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения», — сказал Аветисян, отвечая на вопрос о данных об участии сирийских наемников в боях против непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Это уже факты, не вызывающие сомнения. О наемниках на сто процентов сейчас утверждать не буду, но соответствующие данные собираются и обрабатываются», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна допустила признание независимости Нагорного Карабаха. По его словам, рассмотрение вопроса стоит на повестке дня, поскольку Ереван должен обсудить все сценарии развития событий в Карабахе.

Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию друг на друга.