Армения уличила Азербайджан в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян уличил Азербайджан в публикации кадров, снятых во время сирийской войны, под видом кофликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Азербайджанская сторона не обнародовала ни одного кадра поражения армянских позиций, военной техники», — отметил Ованнисян. Он добавил, что было лишь несколько кадров, которые оказались съемками с войны в Сирии.

Ранее Ованнисян заподозрил турецких наемников в помощи Азербайджану. Он отметил, что армянская сторона располагает фактами об их участии в боях против Карабаха со стороны Азербайджана.

Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию друг на друга. В Армении объявлена мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и мирных граждан.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.