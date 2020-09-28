Байден высказался о роли России в карабахском конфликте

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня и возобновлению переговоров. Соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.

Так, политик выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе. По его мнению, вспышка насилия может перерасти в более масштабный региональный конфликт, в связи с чем третьи страны в регионе должны оставаться в стороне. США обязаны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии соприкосновения, а посредники Минской группы должны добиваться деэскалации.

США обязаны пересмотреть свои программы помощи, чтобы гарантировать, что никакие вооружения не могли быть использованы в наступательных целях. Байден высказался и роли Москвы в конфликте: Вашингтон должен призвать Россию «прекратить циничные поставки оружия обеим сторонам».

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.