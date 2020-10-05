В НАТО призвали начать переговоры по Нагорному Карабаху

Азербайджан и Армения должны начать мирные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. С таким призывом выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, их заявления опубликованы на сайте альянса.

Он также выразил обеспокоенность гибелью мирных жителей в зоне карабахского конфликта и призвал стороны к прекращению огня. «Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе», — добавил Столтенберг.

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В октябре президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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