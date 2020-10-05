В Белоруссии опровергли отправку своих военных самолетов в Азербайджан

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о том, что Минск направит свои военные самолеты на помощь Баку в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

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Соответствующие сообщения появились в азербайджанских а затем и армянских СМИ еще в субботу, 3 октября. В них говорилось со ссылкой на анонимные «достоверные источники», что Белоруссия согласилась предоставить своих военных специалистов в ответ на запрос властей Баку.

«Тот факт, что Азербайджан потерял множество самолетов и вертолетов в эти судьбоносные дни, показал, что у нас нехватка профессиональных кадров в авиации, а турецкие и израильские пилоты не могут управлять российскими самолетами», — говорится в новости на портале Free Azerbaijan.

Кроме того, Азербайджан якобы обращался за военной помощью к Украине, но Киев отказался поддерживать любую из сторон Нагорно-Карабахского конфликта. Данная часть сообщения является правдой. Об этом 2 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский и призвал Армению и Азербайджан немедленно сесть за стол переговоров.

Азербайджан ввел свои войска на территорию непризнанной Нагорно-Карабхской Республики ранним утром 27 сентября. По официальной версии Баку, поводом для «контрнаступательной военной операции» стали обстрелы мирных сел со стороны противника. В боевых действиях участвует и Армения, которая, согласно международным соглашениям, является гарантом безопасности Карабаха. Азербайджан официально поддержала Турция, а также израильские военные. Уже на второй день войны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обстрелам подвергается не только непризнанная республика, но и его страна. Ереван рассматривает возможность запросить военную помощь Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан.