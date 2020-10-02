Зеленский высказался о военной помощи Азербайджану и Армении

Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стороне нагорно-карабахского конфликта и призывает Азербайджан и Армению к урегулированию ситуации, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, вопрос о военной помощи «не может даже подниматься».

«Мы призываем, и тут у нас понятная, взвешенная и правильная позиция как государства, к диалогу между Азербайджаном и Арменией, призываем к деэскалации этого конфликта», — высказался Зеленский о ситуации в Нагорном Карабахе.

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Вооруженные столкновения на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.