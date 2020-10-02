Пашинян заявил о постоянных переговорах с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство находится в постоянных переговорах с Россией. Он дал интервью The Globe and Mail на фоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян отметил, что Москва всегда стремилась играть роль посредника в конфликте.

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Он также заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе станет возможно только после ухода Турции с Южного Кавказа. Он утверждает, что на стороне Азербайджана воюют террористы с Ближнего Востока, завезенные при поддержке Турции.

«Как можно сейчас предложить оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов?» — задался вопросом премьер.

2 октября МИД Армении заявил о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации и эскалации конфликта.