Армения заявила о продуктивных переговорах по Карабаху в США

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал продуктивными переговоры по Нагорному Карабаху с участием американской стороны. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению», — заявил он.

Мнацаканян добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий.« То, что мы услышали от американской стороны, очень воодушевляет», — отметил министр.

Сейчас в Вашингтоне находятся главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, посредником между ними выступает госсекретарь США Майк Помпео.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. По некоторым данным, на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.