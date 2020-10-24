В Карабахе рассказали о переодетых в армянскую форму азербайджанских военных

Азербайджан время от времени отправляет в бой переодетых в армянскую военную форму солдат. Об этом в Facebook сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

Он предположил, что таким образом Баку хочет ввести в заблуждение армянских военных, а также пытается скрыть число собственных погибших, выдав их за граждан другой страны при обмене телами. Бегларян отметил, что в ходе атаки на Матакис около двух недель назад армия Азербайджана отступила, оставив на поле боя примерно 40 переодетых солдат.

«Не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше. Вполне возможно, что некоторые из них были наемными террористами», — написал он. Омбудсмен также выразил уверенность в том, что происхождение погибших можно будет установить во время обмена телами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал главного продавца оружия стране. По его словам, Баку обращается ко многим странам, однако больше всего оружия закупается у России.

Вспыхнувший вокруг Нагорного Карабаха территориальный диспут перешел в новую фазу 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны дважды договаривались о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. Нагорный Карабах является зоной конфликта с начала 1990-х годов.