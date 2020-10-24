Иран перебросил танки к границе с Карабахом

Иран разместил вдоль границы с Нагорным Карабахом танки T-72M1 и БМП-2. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

Журналист отметил, что два дня назад иранская армия провела военные учения в Ширазе. По мнению Тагвея, страна готовится создать буферную зону в Нагорном Карабахе.

Ранее депутат консультативного совета Ирана Ахмад Алирезабехич в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» сообщил, что Иран поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, иранские добровольцы готовы помогать азербайджанской стороне, если она обратится к Исламской Республике. По мнению депутата, государственные чиновники Азербайджана «выполняют поручения Запада и Израиля», замалчивая реальную позицию Ирана в армяно-азербайджанском конфликте.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения. Ереван утверждает, что на стороне Баку воюют четыре тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии.