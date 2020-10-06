Иран призвал Армению вернуть Нагорный Карабах Азербайджану

Тегеран призвал Ереван вернуть Баку территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, его цитирует «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Армения, как и все страны, обязана соблюдать резолюции ООН. В то же время Велаяти подчеркнул, что решение о возвращении Нагорного Карабаха ни в коем случае не должно быть военным. Он напомнил, что Тегеран не заинтересован в конфликте между Баку и Ереваном.

Помимо этого, Велаяти обвинил некоторые страны, в том числе Турцию и Израиль, в усилении напряженности в регионе. Советник призвал Анкару содействовать окончанию военных действий. Он отметил, что Тегеран тоже может помочь в урегулировании конфликта.

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Ранее из Ирана поступали сообщения о том, что на его территорию попали снаряды, выпущенные в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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