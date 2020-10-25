Азербайджан заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

Ранее Алиев подчеркивал, что азербайджанская сторона готова «прекратить действия хоть сегодня», при условии, что Армения прекратит огонь. Он также отмечал, что необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с «базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США».

В Армении в ответ заявили, что лидер Азербайджана таким образом пытается переложить ответственность на армянскую сторону. «Ничего удивительного я не вижу», — отметил представитель Минобороны Арцун Ованнисян.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.