Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

Редакция сатирического еженедельного журнала Charlie Hebdo анонсировала выход нового издания с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на обложке. Соответствующая картинка опубликована в Twitter.

На рисунке изображен полураздетый турецкий лидер, который сидит в кресле. В одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписали авторы карикатуру.

Ранее Эрдоган призвал население страны бойкотировать французские товары и потребовал, чтобы лидеры стран Евросоюза сдержали «антиисламскую» деятельность главы Франции Эммануэля Макрона.

Конфликт разгорелся после того, как лидер Франции заступился за право издания публиковать любые карикатуры, в том числе и на пророка Мухаммеда. Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама, указав, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире. 24 октября Эрдоган впервые раскритиковал французского лидера за высказывания об исламе на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров.

Эрдоган назвал поведение французского коллеги неподобающим по отношению к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию. «Макрону требуется лечение психических расстройств», — посоветовал Эрдоган. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций. Париж осудил грубые слова Эрдогана в адрес французского лидера.