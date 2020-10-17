Charlie Hebdo возмутился убийством преподавателя под Парижем

Редакция сатирического еженедельного журнала Charlie Hebdo прокомментировала теракт под Парижем, в ходе которого был обезглавлен преподаватель местного колледжа. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания.

«Charlie Hebdo разделяет ужас и возмущение в связи с тем, что выполнявший свою работу учитель был убит религиозным фанатиком. Мы выражаем глубочайшую поддержку его семье, близким и всем учителям. Нетерпимость только что перешагнула новый порог похоже, не останавливается ни перед чем, чтобы вселить ужас», — заявили в редакции.

Журналисты отмечают, что «этот мерзкий поступок должен сделать французов более воинственными, чем когда-либо, в защите нашей свободы, и только решимость политической власти и всеобщая солидарность победят эту фашистскую идеологию».

Ранее убийца объяснил свой поступок, заявив, что он «казнил пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Террористу не понравилось, что во время урока свободы слова учитель показал карикатуры из Charlie Hebdo.

16 октября сообщалось, что террорист мог родиться в Москве. По информации телеканала BFMTV, убийца — чеченского происхождения, ему 18 лет. Никнейм Tchetchene («Чеченский») косвенно подтверждает эту версию. Он не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц. Официального подтверждения данных сведений не поступало, однако Baza выяснила, что убийцей оказался 18-летний Абдулак Анзоров.