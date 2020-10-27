Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе

Иранская консервативная газета Vatan-e Emrooz («Родина сегодня») вышла с карикатурой на президента Франции Эммануэля Макрона, нарисованного в виде дьявола, на первой полосе. Об этом во вторник, 27 октября, стало известно РИА Новости.

Газета появилась с заголовком «Парижский иблис», что означает дьявола в исламе. Под ним расположили портрет французского лидера с заостренными длинными ушами, красноватой кожей, опасным хищным взглядом и приоткрытым ртом с клыками.

Отмечается, что новый номер газета публикует как в печатном формате, так и в онлайн-версии.

22 октября на стене ратуши во французском городе Монпелье появились карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Ebdo, из-за которых 18-летний чеченец Абдулак Анзоров расправился над школьным преподавателем истории Самюэлем Пати. Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Анзоров напал на педагога, жестоко убил и обезглавил. При этом фото и видео расправы чеченец выложил в Twitter и также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Позже, во время задержания, террориста застрелили полицейские.

Макрон назвал произошедшее терактом. По его словам, французский учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».