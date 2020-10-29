Мэр Ниццы объявил терактом убийство людей в церкви

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози счел вооруженное нападение возле церкви Нотр-Дам терактом. Об этом он написал в Twitter.

«Все указывает на террористический акт рядом с церковью Нотр-Дам», — отметил Эстрози. Градоначальник подтвердил, что на месте погибли три человека, двое из них были убиты прямо в церкви. Он также сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия. Мэр заметил, что инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

Известно, что Анзоров напал на учителя Пати, увидев видеоролик в сети, в котором отец ученицы осуждает преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.