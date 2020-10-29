Турки устроили беспорядки в армянских районах во Франции

В районах французских коммун Вьен и Десин, где проживают представители армянского населения страны, прошли агрессивные демонстрации турок, местами переходившие в беспорядки. Об этом сообщает портал LyonMAG и ряд очевидцев.

На видео, опубликованных в Twitter, видны толпы из десятков мужчин с турецкими флагами. Они идут по улицам, скандируя «Аллаху акбар» и антиармянские лозунги. На одном из роликов заметно, что некоторые из них показывают жест, характерный для организации «Серые волки» — турецких националистов. Именно ее участников подозревают в организации этих так называемых «карательных экспедиций».

Twitter-аккаунт «Комиссары полиции», представляющийся как синдикат полицейских работников со всей Франции, опубликовал видео происходившего с подписью: «Вечером во Вьен турки устроили карательную вылазку в поисках армян и напали на полицейский патруль. Наши коллеги в очередной раз проявили хладнокровие и отвагу перед 150 перевозбужденными людьми».

— Commissaires de police - SICP (@SICPCommissaire) 28 октября 2020, 15:52

Тот же профиль в Twitter сообщил, что турки повредили полицейскую машину, и призвал к тому, чтобы «власть оставалась только у Республики».

Как напоминают журналисты, ранее в другом районе в окрестностях Лиона произошли стычки между участниками проармянской демонстрации и представителями турецкого национального меньшинства. В сентябре текущего года Le Mond сообщал о похожей ситуации в Десин: «Серые волки» тогда посеяли панику среди армян во время мероприятий в память о геноциде 1915 года.

Франция официально признала геноцид армян в 2001 году. До этого, в 1915 году, она вместе с Великобританией и Россией первой осудила действия Османской империи на мировом уровне. Во Франции, по данным Википедии, проживает 600 тысяч армян.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.