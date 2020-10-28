Турки с молотками и ножами напали на митингующих армян во Франции

Турки с молотками и ножами напали на представителей армянской общины во время проведения митинга в поддержку Нагорного Карабаха во Франции. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что армяне проводили митинг с требованием признать независимость Нагорного Карабаха, перекрыв даже межгосударственную трассу А7. «Образовалась пробка. Из одного автомобиля вышли пять турок с дубинками, молотком и ножами, и напали на нас», — рассказал один из участников митинга. По его словам, один из вышедших ударил демонстранта по голове молотком, пострадавшего госпитализировали.

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Известно, что армяне сами смогли задержать одного турка, затем на место прибыла полиция. При этом акция продолжается, митингующие, в частности, кричат «Эрдоган — террорист».

Ранее в октябре во Франции несколько десятков человек, вооруженных арматурой и монтировками, атаковали полицейский участок в пригороде Парижа. Правоохранителям удалось отбиться и забежать внутрь здания, где они забаррикадировались, о пострадавших не сообщалось.

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