Толпа с арматурой напала на полицейский участок во Франции

Во Франции несколько десятков человек, вооруженных арматурой и монтировками, атаковали полицейский участок в пригороде Парижа. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, нападение на полицейских произошло в коммуне Шампиньи-сюр-Марн. Двое сотрудников курили на улице перед входом, когда неожиданно появилась вооруженная толпа, которая попыталась ворваться внутрь. Полицейским удалось отбиться и забежать внутрь здания, где они забаррикадировались. Сообщается, что это уже не первое нападение именно на этот участок.

18 июня сообщалось, что французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в городе Дижон. Французские правоохранители отчитались о задержании «полудюжины» выходцев из Чечни в ряде городов на востоке страны, в том числе и в самом Дижоне.