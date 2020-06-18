Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в городе Дижон, сообщает радиостанция Europe 1.

Известно о задержании «полудюжины» выходцев из Чечни в ряде городов на востоке Франции, в том числе и в самом Дижоне. Мужчин вычислили по кадрам видео с беспорядками, опубликованных в социальных сетях. Расследование продолжается.

17 июня стало известно, что конфликтовавшие друг с другом чеченцы и выходцы из бывших французских колоний в Северной Африке встретились в мечети и договорились о перемирии. Это стало возможным благодаря тому, что магрибская община признала свою вину и принесла извинения.

Ранее сообщалось, что Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ, в котором рассказала о деятельности чеченцев, живущих на территории страны. Их назвали угрозой для местного населения.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда отмечалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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