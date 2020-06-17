Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Marianne.

Отмечается, что встреча сторон прошла в ночь на 17 июня в мечети в коммуне Кетиньи неподалеку от Дижона. В ней участвовали около 15 человек, в том числе отец пострадавшего от рук наркоторговцев юноши. Представитель чеченской диаспоры заявил, что договоренности о прекращении насилия стали возможны, поскольку магрибская община признала вину членов общины и принесла извинения пострадавшей стороне.

Ранее сообщалось, что Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ, в котором рассказала о деятельности чеченцев, живущих на территории страны. Их назвали угрозой для местного населения.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда сообщалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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