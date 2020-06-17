Чеченцев во Франции назвали угрозой

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ, в котором рассказала о деятельности чеченцев, живущих на территории страны. Их назвали угрозой для местного населения, передает Le Parisien.

В докладе указано, что в последние годы активизировалась преступная деятельность чеченской общины во Франции: в частности, участились столкновения между ее представителями и выходцами из стран Северной Африки. «Эти конфликты часто случаются ради "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики», — говорится в докладе ведомства.

Согласно документу, «чеченские криминальные сети» стоят за многими преступлениями во Франции. Отмечается, что за выходцами из Чечни уже давно пристально наблюдают власти.

По последним данным, около 300 чеченцев, живущих во Франции, числятся в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT). Полиция отмечает, что это сообщество демонстрирует «большие мобилизационные способности», что видно на примере конфликтов во французском Дижоне.

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести. Многие из них были вооружены. Тогда сообщалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Чеченская диаспора и ранее сообщала о конфликтах с бандитами во Франции: в конце апреля в Ницце произошла перестрелка, в которой были ранены двое чеченцев. Чуть позже массовая драка с участием выходцев из Чечни случилась недалеко от города Труа: около 50 мужчин с битами и железными прутьями напали на мигрантов из Африки.

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