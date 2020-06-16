Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Во французский город Дижон для предотвращения насилия со стороны чеченской общины были направлены 37 членов спецподразделения полиции, а также 110 сотрудников органов из других регионов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 апреля более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести. Многие из них были вооружены.

Представители чеченской диаспоры продолжают прибывать в город со всей Франции и из соседних стран.

Ранее в стычках с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Чеченская диаспора и ранее сообщала о конфликтах с бандитами во Франции: в конце апреля в Ницце произошла перестрелка, в которой были ранены двое чеченцев. Чуть позже массовая драка с участием выходцев из Чечни случилась недалеко от города Труа: около 50 мужчин с битами и железными прутьями напали на мигрантов из Африки.

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