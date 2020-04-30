Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции

В центре размещения беженцев недалеко от французского города Труа произошла массовая драка. По информации Ouest-France, около 50 уроженцев Чечни устроили самосуд над эмигрантами из Африки.

Известно, что нападение случилось в ночь на 25 апреля. По словам сотрудника безопасности центра, чеченцы были вооружены битами и железными прутьями.

Причиной самосуда стало избиение чеченского ребенка на местном футбольном поле. В результате драки задержаны и помещены под арест трое нападавших. В числе пострадавших сотрудники безопасности и двое беженцев.

Центр было решено эвакуировать, чтобы избежать продолжения конфликта.

Ранее, 27 апреля, сообщалось о столкновениях чеченцев с наркоторговцами во Франции. Инцидент произошел в одном из спальных районов Ниццы, где проживают в том числе выходцы из Чечни. Местные наркоторговцы устроили стрельбу и ранили двух молодых чеченцев.

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